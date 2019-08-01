10 туристов пропали в Белом море

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-01T12:17:53+03:00

Спасатели пока не могут отправиться на их поиски из-за плохой погоды

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Около недели назад в Карелии группа туристов из 10 человек вышла в Белое море. Путешественники начали свой путь в селе Сумский. Они должны были доплыть на катере до острова Бережной Сосновец, откуда переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда и остров Кондостров, после чего вернуться на катере в село Нюхча.

Однако 24 июля группа перестала выходить на связь. По мнению родственников пропавших, туристы находятся на одном из островов в Белом море и пережидают непогоду.

Другие же источники сообщают, что путешественники могли пропасть в Онежском заливе, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели пока не могут отправиться на поиски туристов. Они вынуждены дожидаться благоприятной погоды для выхода в море. МЧС оповестило о случившемся все проходящие мимо суда и местное население.

ИСТОЧНИК KP.RU