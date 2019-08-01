2019-08-01T14:04:49+03:00
Экономика

С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит

Минобрнауки и Сбербанк запустили проект о государственной поддержке образовательного кредитования граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредитС 1 августа в России можно будет получить образовательный кредитФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 августа текущего года в России начинается реализация совместного проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ПАО «Сбербанк» о государственной поддержке образовательного кредитования граждан. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство уточняет, что в рамках проекта студентам будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца.

«В течение льготного периода заёмщик не выплачивает банку основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования образовательным кредитом», - говориться в сообщении.

Процентная ставка по кредиту не превысит 9% годовых при действующей ключевой ставке, но начиная с третьего года студенты должны будут осуществлять платежи по погашению текущих процентов в полном объёме.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, стоит ли брать кредит на обучение и обременять себя финансовой нагрузкой в студенческие годы. «КП» пытался найти ответ действительно образование в долг - это выгодная инвестиция в будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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