В Хорватии мужчина застрелил шестерых человек

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-02T06:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хорватии накануне вечером мужчина расстрелял семью из семерых человек. Погибли шестеро из них, выжить удалось лишь младенцу. По предварительным данным причиной послужила ревность.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию, стрельба началась около 21:30 по местному времени, в 22:30 по Московскому. Тела с огнестрельными ранениями обнаружены в районе под названием Кайзерица в хорватской столице Загребе. Среди жертв четыре ребенка. Пережил стрельбу лишь семилетний младенец. Малыша госпитализировали с ранениями. О его состоянии не сообщается.

Полиция полагает, что убийца приревновал бывшую жену к новому спутнику и расстрелял всю семью. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Отмечается, что мужчина раньше уже находился в розыске. Сейчас полиция занимается поиском стрелявшего.

ИСТОЧНИК KP.RU