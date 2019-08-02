Минздрав опубликовал список регионов с высоким числом абортов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-02T10:38:53+03:00

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Наибольшее число искусственного прерывания беременности зафиксировано в Еврейской автономной области: здесь на тысячу женщин фертильного возраста приходится 35,6 случаев. Следующей в списке значится Республика Тыва (34,5). Третью строчку занимает Сахалинская область (32,2). При этом реже всего женщины прибегали к аборту в республиках Дагестан и Игнушетия, а также в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерский сборник. Вместе с тем, по представленному в апреле докладу министра здравоохранения Вероники Скворцовой, количество абортов в 2018 году снизилось на 9,6% - это порядка 60 тысяч случаев. В целом, за последние семь лет число абортов снизилось на 39%.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова привела свою статистику. Она отметила, что в России зарегистрировано более 567 тыс. в 2018 году. Эта цифра составляет примерно треть от общего количества рожденных детей за данный период, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU