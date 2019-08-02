2019-08-02T10:38:53+03:00
Общество

Минздрав опубликовал список регионов с высоким числом абортов

Ведомство собрало данные по количеству сделанных абортов в 2018 году в разных регионах страны.
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Минздраве назвали регионы, где чаще всего делают абортыВ Минздраве назвали регионы, где чаще всего делают абортыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Наибольшее число искусственного прерывания беременности зафиксировано в Еврейской автономной области: здесь на тысячу женщин фертильного возраста приходится 35,6 случаев. Следующей в списке значится Республика Тыва (34,5). Третью строчку занимает Сахалинская область (32,2). При этом реже всего женщины прибегали к аборту в республиках Дагестан и Игнушетия, а также в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерский сборник. Вместе с тем, по представленному в апреле докладу министра здравоохранения Вероники Скворцовой, количество абортов в 2018 году снизилось на 9,6% - это порядка 60 тысяч случаев. В целом, за последние семь лет число абортов снизилось на 39%.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова привела свою статистику. Она отметила, что в России зарегистрировано более 567 тыс. в 2018 году. Эта цифра составляет примерно треть от общего количества рожденных детей за данный период, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки
После смерти боксера Дадашева могут изменить правила борьбы
Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке
Кличко заявил, что считает себя «английской королевой»
В Подмосковье мужчину расстреляли из травматического пистолета ради ящика вишни
Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемой при незаконных рубках леса техники
В центральной части Бангкока прогремели семь взрывов
Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Медведева на Итуруп
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Неизвестные обокрали квартиру заммэра Балашихи Олега Бурлина
Видео аварии с автобусом под Ставрополем появилось в сети
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
В Гринпис призывают включить отдаленную тайгу в охраняемые территории
Появился список пострадавших в ДТП с автобусом в Ставрополье
Погода в Москве на 2 августа 2019 года: небольшие дожди и до 17 градусов тепла