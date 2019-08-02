После смерти боксера Дадашева могут изменить правила борьбы

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-02T11:02:19+03:00

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Смерть боксера Максима Дадашева может стать причиной для изменения правил боксерских поединков в штате Мэриленд, где российский атлет дрался с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В этом уверен боец Александр Шлеменко.

К рассмотрению этого вопроса вернутся после того, как пройдет суд между семьей погибшего и организаторами боя. Если судья встанет на сторону родных спортсмена, то изменений не избежать.

Нововведения коснутся не столько правил проведения боев, сколько процедуры допуска спортсмена к поединку. В первую очередь, прядок оказания первой медицинской помощи, требования к представителям медслужбы, их оснащению.

- Спортсмены понимают, что это риск и их жизнь может оборваться в любой момент. Каждый бой моет быть последним. Я не думаю, что они поддержат ужесточение», - комментирует телеканалу «360» Шлеменко.

По мнению бойца, каждый понимает риск, на который идет. Ответственность лежит не только на участниках, но и на рефери. Если раньше времени остановить бой, то продолжить его уже нельзя, а если опоздать — боксер, вероятно, больше не сможет выйти на ринг.

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ИСТОЧНИК KP.RU