В России могут начать продавать данные автовладельцев рекламным компаниям

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-02T13:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В России намерены продавать данные владельцев смарт-автомобилей – это почти 20 млн машин, или 40% российского автопарка. Информацию будут фиксировать бортовые устройства и передавать их на разработанный сервис. Запустить проект могут уже в 2021 году.

Планируется, что данные будут выкупать рекламные компании для запуска таргетированной рекламы для автовладельцев, сообщают «Известия» со ссылкой на НП ГЛОНАСС. При этом передача данных будет возможна лишь с согласия автовладельца через специальное приложение, интегрированное с сервисом.

Для создания рекламного контента в рамках нового проекта маркетологам необходима информация о модели и марке машины, ее технического состояния, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи торговых центров, точек общепита и других культурно-развлекательных мест.

Кроме того, в базу будут занесены телефоны и адреса электронной почты владельца. На основе этих данных таргетологи будут создавать фактически индивидуальную рекламу для автовладельца. Проект нацелен на автодилеров, станции ТО и онлайн-магазины товаров для водителей.

По результатам опросов Ernst&Young, 75% автовладельцев согласны на передачу данных с компьютера автомобиля, если это сократит расходы на содержание машины. Специалисты в области компьютерной безопасности отмечают, что создание такой базы данных маловероятно приведет к повышенным новым рискам с точки зрения возможности взлома самого автомобиля или угона.

ИСТОЧНИК KP.RU