2019-08-02T13:29:53+03:00
Авто

В России могут начать продавать данные автовладельцев рекламным компаниям

За предоставленную информацию автомобилистам обещают скидки на товары и услуги
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В России могут начать продавать данные автовладельцев рекламным компаниямВ России могут начать продавать данные автовладельцев рекламным компаниямФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В России намерены продавать данные владельцев смарт-автомобилей – это почти 20 млн машин, или 40% российского автопарка. Информацию будут фиксировать бортовые устройства и передавать их на разработанный сервис. Запустить проект могут уже в 2021 году.

Планируется, что данные будут выкупать рекламные компании для запуска таргетированной рекламы для автовладельцев, сообщают «Известия» со ссылкой на НП ГЛОНАСС. При этом передача данных будет возможна лишь с согласия автовладельца через специальное приложение, интегрированное с сервисом.

Для создания рекламного контента в рамках нового проекта маркетологам необходима информация о модели и марке машины, ее технического состояния, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи торговых центров, точек общепита и других культурно-развлекательных мест.

Кроме того, в базу будут занесены телефоны и адреса электронной почты владельца. На основе этих данных таргетологи будут создавать фактически индивидуальную рекламу для автовладельца. Проект нацелен на автодилеров, станции ТО и онлайн-магазины товаров для водителей.

По результатам опросов Ernst&Young, 75% автовладельцев согласны на передачу данных с компьютера автомобиля, если это сократит расходы на содержание машины. Специалисты в области компьютерной безопасности отмечают, что создание такой базы данных маловероятно приведет к повышенным новым рискам с точки зрения возможности взлома самого автомобиля или угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сенатор Игорь Морозов прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Североатлантический альянс поддержал решение США выйти из ДРСМД
Оппозиция Сирии согласилась на перемирие под Идлибом
В Японии казнили двух осужденных преступников
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Ливия освободила двух российских моряков, осужденных за контрабанду
Суд арестовал трех фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
В Госдуме оценили рекомендации Роскачества по использованию гаджетов
Розничные цены на автомобиль Aurus станут известны в конце августа
В США пилот посадил неисправный самолет на городскую улицу
Новый мост в Череповце сдадут раньше на три года
Китай намерен ввести ответные пошлины на товары из США
Помпео: США официально выходят из ДРСМД
В Совфеде прокомментировали новые санкции США из-за «дела Скрипалей»
Названа главная причина развития рака
Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любовь Соболь о незаконности акции 3 августа
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Названы наиболее популярные в 2019 году среди россиян дизельные авто