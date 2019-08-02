Самый титулованный футболист мира Дани Алвес стал игроком «Сант-Паулу»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-02T13:52:52+03:00

По окончании контракта с «ПСЖ» 36-летний бразилец перешел в новый клуб

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36-летний Дани Алвес как игрок вырос в испанской Ла Лиге, отыграв 5 сезонов за юношескую «Севилью» и в 2008-м перейдя в «Барселону», где отыграл еще 8 сезонов.

Забив в составе каталонцев за 8 сезонов 14 голов и отдав 57 голевых передач, бразильский защитник перешел в 2016 году в ведущий клуб итальянского чемпионата – «Ювентус», славящийся техничными возрастными защитниками.

Однако, в составе «бьянконерри» он не задержался, став в составе турицев финалистом Лиги Чемпионов, чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Кандидатурой бразильского защитника заинтересовались «ПСЖ» и «Манчестер Сити», в частности, в составе «горожан» Алвеса хотел видеть экс-наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола, но Алвес выбрал «ПСЖ».

Вполне возможно, решающим в выборе оказался фактор возраста. В 34 года Алвес сомневался, что выдержит темпы АПЛ, а в составе «парижан» домашнее чемпионство было гарантированно. Его контракт был рассчитан до лета 2019 года, после чего руководство «ПСЖ» отказалось его продлевать.

Ходили слухи, что Алвес желает вернуться в «Ювентус», но туринский клуб и сам бразильский защитник опровергли эту информацию. Карьеру обладатель кубка Америки решил завершить на родине, выбрав бразильский «Сант-Паулу».

Официальный Твиттер команды уже разместил пост с приветствием нового игрока.

Данни Алвес - самый титулованный в истории футбола игрок. За свою карьеру он выиграл 40 титулов, 36 - на клубном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU