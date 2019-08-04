2019-08-04T16:28:22+03:00
Общество

"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Токарева

В воскресенье, 4 августа, не стало знаменитого советского и американского исполнителя
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Токарева"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти ТокареваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти своего друга и коллеги Вилли Токарева. Напомним, знаменитый шансонье умер в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

- Я в шоке, потому что полжизни с ним связано. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей. Мы когда приехали все вместе и оказались в Америке, он был для нас примером. Все время работал, все время что-то делал, находил песни, - подчеркнул Шуфутинский в интервью "5 Каналу".

Он также отметил, что выражает соболезнования всем родственникам и всем близким исполнителя и подчеркнул, что "смириться с этой потерей нельзя, но я им желаю держаться".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о смерти Вилли Токарева сообщил народный артист России и ведущий Николай Тамразов. По его словам, он узнал об этом от семьи певца.

Умер Вилли Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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