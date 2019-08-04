"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Токарева
Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти своего друга и коллеги Вилли Токарева. Напомним, знаменитый шансонье умер в воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
- Я в шоке, потому что полжизни с ним связано. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей. Мы когда приехали все вместе и оказались в Америке, он был для нас примером. Все время работал, все время что-то делал, находил песни, - подчеркнул Шуфутинский в интервью "5 Каналу".
Он также отметил, что выражает соболезнования всем родственникам и всем близким исполнителя и подчеркнул, что "смириться с этой потерей нельзя, но я им желаю держаться".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что о смерти Вилли Токарева сообщил народный артист России и ведущий Николай Тамразов. По его словам, он узнал об этом от семьи певца.
Умер Вилли Токарев.
ИСТОЧНИК KP.RU