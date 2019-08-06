Российские ученые хотят создать космическую заправку на орбите

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-06T14:37:16+03:00

Спустя несколько лет в мире могут появиться станции-заправщики для космических аппаратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ученные Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского разрабатывают проект подзарядки спутников на орбите – своего рода космической заправочной станции. Установленные на орбите роботы-заправщики будут обеспечивать непрерывную работу малых космических аппаратов Cospas-Sarsat и спутников

Как сообщает газета «Известия», проект «заправка» будет выглядеть как «летающая» тарелка, в верхней и нижней полусферах которой размещены солнечные батареи и фотоэлектрические модули. Их запуск позволит продлевать срок службы космических аппаратов на орбите в среднем в 1,5 раза, а экономия от одного «спасенного» агрегата может достигать 3 млрд рублей.

Кроме того, работа автономного источника энергии позволит уменьшить площадь солнечных панелей до 1 квадратного метра и снять дополнительные аккумуляторы. Это, в свою очередь, уменьшит вес летательных аппаратов, в них появится дополнительное место для необходимого оборудования. Однако реализация проекта может занять от нескольких лет до бесконечности, считают эксперты.

Отметим, что в настоящее время подобными проектами занимаются в РКК «Энергия», а также в NASA совместно со SpaceX Илона Маска.

ИСТОЧНИК KP.RU