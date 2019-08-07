В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок
В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок. Еще одного пострадавшего удалось спасти.
Пока обстоятельства произошедшего не озвучиваются. Известно, что инцидент произошел в селе Березово, которое находится в 30 километрах от областного центра. В 16:55 по московскому времени, предположительно, на притоке Томи.
Сообщается, что среди погибших двое взрослых и один ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи.
На месте работают оперативные сотрудники, они выясняют все обстоятельства массовой трагедии.
Ранее на переправе реки Вычегда, 6 августа, произошла трагедия. В реке утонули два ребенка — 3-летний малыш и 14-летний подросток. Трехлетний малыш упал в воду с парома, его стало сносить течением. Его кинулся спасать 14-летний подросток. Они 200-300 метров боролись с рекой, но утонули на глазах очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU