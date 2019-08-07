2019-08-07T18:02:14+03:00
Происшествия

В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок

Одного ребенка удалось спасти
Ася РОМАНЧУК
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В Кемеровской области утонуло трое человекВ Кемеровской области утонуло трое человекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кемеровской области в реке утонули двое взрослых и ребенок. Еще одного пострадавшего удалось спасти.

Пока обстоятельства произошедшего не озвучиваются. Известно, что инцидент произошел в селе Березово, которое находится в 30 километрах от областного центра. В 16:55 по московскому времени, предположительно, на притоке Томи.

Сообщается, что среди погибших двое взрослых и один ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи.

На месте работают оперативные сотрудники, они выясняют все обстоятельства массовой трагедии.

Ранее на переправе реки Вычегда, 6 августа, произошла трагедия. В реке утонули два ребенка — 3-летний малыш и 14-летний подросток. Трехлетний малыш упал в воду с парома, его стало сносить течением. Его кинулся спасать 14-летний подросток. Они 200-300 метров боролись с рекой, но утонули на глазах очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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