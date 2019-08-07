2019-08-07T18:49:59+03:00
Общество

Идет прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе СМИ

О проведении конкурса объявили Минстрой России и Фонд ЖКХ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объявили о проведении четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации «Созидание и развитие». К участию приглашены все федеральные, региональные и муниципальные издания, а также журналисты, которые освещают строительную и жилищно-коммунальную сферы.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 20 июля и продлится до 1 октября 2019 года (включительно). Заявку можно подать в электронной форме, пройдя регистрацию на официальном сайте проекта — смиконкурс.рф.

Основной задачей конкурса является стимулирование интереса журналистов и СМИ к освещению вопросов строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также повышение информированности граждан о реализуемых проектах и используемых технологиях.

Членами жюри в конкурсе выступят известные медиа-менеджеры России Владимир Сунгоркин, генеральный директор АО «Комсомольская правда» и главный редактор газеты «Комсомольская правда»; Николай Касьянов, заместитель генерального директора Международной информационной Группы «Интерфакс»; Александр Плутник, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Игорь Черняк, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты», а возглавит жюри Министр строительства Владимир Якушев.

По всем вопросам, касающимся конкурса, можно обращаться к оператору Акционерное общество «Агентство Деловых Коммуникаций» по почте minstroy-fondgkh@mediacontest.ru. С работами победителей прошлых лет можно познакомиться на сайте проекта в разделе «Архив», здесь же можно посмотреть фотографии и видеоматериалы, рассказывающие об истории конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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