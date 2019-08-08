В Бундестаге призвали поблагодарить русских за объединение страны
В интервью каналу ZDF вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что немцы должны быть благодарны России за объединение страны, которое произошло 3 октября 1990 года. Западный Берлин и ГДР образовали тогда ФРГ.
Скорее всего, без участия русских, данный процесс был бы кровопролитным. Россия внесла большой вклад, предотвратив возможные убийства, которые могли вспыхнуть во время процесса единения.
Ранее в Германии озвучили данные: больше половины жителей Восточной части страны хотят ослабления санкций против РФ, а в от в западной части такую инициативу поддерживают 30% населения. Это вполне объяснимо, уверен Кубики. Он подчеркнул, что немцы из ГДР общались с русскими, в отличие от западных соседей.
Жители понимали ущерб, который Германия нанесла России во время Первой и Второй мировой войны.
- Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских, — заявил Кубики.
Он так же отметил, что сегодня Германии стоит выстраивать диалог с Россией и налаживать связи.
ИСТОЧНИК KP.RU