2019-08-08T11:51:54+03:00
В мире

В Бундестаге призвали поблагодарить русских за объединение страны

Такую мысль высказал вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики
Ася РОМАНЧУК
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В Бундестаге призвали поблагодарить русских за объединение ГерманииВ Бундестаге призвали поблагодарить русских за объединение ГерманииФото: REUTERS
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В интервью каналу ZDF вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что немцы должны быть благодарны России за объединение страны, которое произошло 3 октября 1990 года. Западный Берлин и ГДР образовали тогда ФРГ.

Скорее всего, без участия русских, данный процесс был бы кровопролитным. Россия внесла большой вклад, предотвратив возможные убийства, которые могли вспыхнуть во время процесса единения.

Ранее в Германии озвучили данные: больше половины жителей Восточной части страны хотят ослабления санкций против РФ, а в от в западной части такую инициативу поддерживают 30% населения. Это вполне объяснимо, уверен Кубики. Он подчеркнул, что немцы из ГДР общались с русскими, в отличие от западных соседей.

Жители понимали ущерб, который Германия нанесла России во время Первой и Второй мировой войны.

- Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских, — заявил Кубики.

Он так же отметил, что сегодня Германии стоит выстраивать диалог с Россией и налаживать связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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