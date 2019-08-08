Президенты России и Финляндии встретятся на Золотом берегу

СЕГОДНЯ 21:40 2019-08-08T21:40:44+03:00

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Как стадо сегодня известно, президент России Владимир Путин посетит Финляндию в последней декаде августа. Об этом журналистам сообщил сегодня его финский коллега Саули Ниинистё. Встреча в верхах состоится в летней резиденции главы Финляндии — в усадьбе Култаранта, недалеко от города Турку на юго-западе страны.

По словам Ниинистё, в ходе визита будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по широкому кругу международных политических тем. Он станет продолжением регулярных контактов двух президентов, в предыдущий раз они встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Местом встреч двух лидеров станет усадьба Култаранта, или «Золотой берег», которая уже почти сто лет является летней резиденцией финского президента. Владимир Путин уже трижды бывал в этом месте, правда — в гостях у предшественницы Ниинистё, Тарьи Халонен, которая руководила Финляндией с 2000 по 2012 год. Построенная в 1916 году резиденция в стиле «северный модерн» напоминает средневековый замок, расположившийся на 18-метровой гранитной скале. Из окон резиденции через морской залив открывается вид на популярный курорт Наантали и остров Кайло, где расположен один из самых посещаемых в Северной Европе парков развлечений — «Страна Муми-троллей».

ИСТОЧНИК KP.RU