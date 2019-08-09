В Москве напали на депутата Госдумы

СЕГОДНЯ 01:22 2019-08-09T01:22:46+03:00

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На юге Москвы в районе Бирюлево Западное группа из 10-15 человек устроила потасовку с участием депутата Госдумы Бориса Чернышова. Народный избранник в этот момент проводил встречу с избирателями.

- У пруда, где мои волонтеры общались с гражданами, собирали обращения, к нам подошла пока неустановленная группа лиц из 10-15 человек. Они начали приставать к девушке, которая работает у нас в штабе, толкать моего помощника на общественных началах, - сказал в интервью «РИА Новостям» Чернышов.

Депутат отметил, что неизвестные пытались отобрать у него удостоверение, а сам он призывал их успокоиться.

- Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной думы. Написали заявление в полицию. Я надеюсь, что будут приняты какие-то меры, - отметил парламентарий.

Он также уточнил, что не считает потасовку спланированной, так как местные жители раньше жаловались на подобные стычки. Отмечается, что нападавшим на вид было около 18-20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU