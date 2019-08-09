Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
Президент США Дональд Трамп внес Венесуэлу в список стран, которые, по его мнению, не выполняют своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Это постановление американский лидер направил госсекретарю США Майклу Помпео.
- Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков. - Я также постановил, что программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства, являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов, - написал Трамп.
Пресс-служба Белого дома также сообщила о высказывании президента страны о том, что в случае ухода Мадуро, у США будет больше шансов на работу с Венесуэлой в вопросе потока наркотиков, который идет из Южной Америки.
Помимо Венесуэлы в «черный список» американский лидер внес еще около 20 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU