2019-08-09T06:33:44+03:00
Политика

Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками

Президент США внес в список по невыполнению антинаркотических обязательств около 20 стран
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотикамиТрамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотикамиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп внес Венесуэлу в список стран, которые, по его мнению, не выполняют своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Это постановление американский лидер направил госсекретарю США Майклу Помпео.

- Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков. - Я также постановил, что программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства, являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов, - написал Трамп.

Пресс-служба Белого дома также сообщила о высказывании президента страны о том, что в случае ухода Мадуро, у США будет больше шансов на работу с Венесуэлой в вопросе потока наркотиков, который идет из Южной Америки.

Помимо Венесуэлы в «черный список» американский лидер внес еще около 20 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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