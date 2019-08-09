Подруга Сердюкова Евгения Васильева открыла в Москве художественную выставку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-09T15:05:01+03:00

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Скандально известная фигурантка уголовного дела «Оборонсервиса», боевая подруга экс-министра Анатолия Сердюкова Евгения Васильева открыла собственную выставку в Москве. Как оказалась, именно она является той загадочной художницей, имя которой организаторы до последнего не хотели называть, представляя выставку как анонимную.

Открытие экспозиции состоялось 8 августа в Государственном музее Востока. Торжественная церемония прошла без шума, самой художницы не было. По некоторым данным, Васильева сейчас находится не в России, пишет сайт mk.ru.

Напомним, бывшая сотрудница «Оборонсервиса» Евгения Васильева стала известна благодаря коррупционному скандалу. В 2012 году ее заподозрили в том, что она продавала объекты недвижимости, стоявшие на балансе Минобороны, по заниженной цене, причем часть имущества доставалась своим.

В 2015 году она была приговорена к тюремному заключению, однако вскоре была отпущена по амнистии. После этого она начала активно заниматься творчеством и продвигать свои работы в Италии, Франции и США.

В 2018 году стало известно, что Васильева вышла замуж за бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU