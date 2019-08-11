2019-08-11T11:23:45+03:00
Общество

Московский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии

Инцидент случился в ущелье Безенги на высоте 3600 метров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Московский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-БалкарииМосковский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-БалкарииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели эвакуировали и передали медикам 31--летнего московского альпиниста, который получил травму во время восхождения в горах.

Инцидент случился в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.

- Сегодня утром спасатели на вертолете МЧС России Ми-8 эвакуировали пострадавшего в селение Шалушка, где он был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в больницу, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пишет "РИА-Новости".

Эвакуировать пострадавшего пришлось с помощью высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года альпинист погиб на Камчатке, сорвавшись с вулкана. Мужчина упал с высоты около трех километров. Альпинист покорял вершины в составе туристической группы и сорвался в ущелье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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