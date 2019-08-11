2019-08-11T16:54:56+03:00
Происшествия

Полиция Норвегии рассматривает субботнюю стрельбу в мечети как теракт

Подозреваемый уже задержан, расследование продолжается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В пригороде Осло мужчина открыл стрельбу в мечетиВ пригороде Осло мужчина открыл стрельбу в мечетиФото: REUTERS
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Норвежская полиция рассматривает недавнюю стрельбу в одной из мечетей в пригороде Осло как теракт. Об этом сообщил представитель местных правоохранительных органов.

Сайт kp.ru писал, что атака была совершена днем в минувшую субботу, 10 августа. В мечеть Исламского центра в коммуне Берум ворвался вооруженный молодой человек в бронежилете и шлеме. По словам очевидцев, он выбил стеклянную дверь в здание и начал стрелять по посетителям.

Преступника удалось задержать еще до прибытия полиции. Позже у него было изъято сразу несколько единиц оружия - ружье и два пистолета. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию, в результате атаки пострадал один человек. При этом ранее СМИ говорили о как минимум одном погибшем.

"Мы расследуем это как попытку совершения теракта", - добавили в органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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