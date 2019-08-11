"Такой же как на фотках!": Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом

СЕГОДНЯ 22:45 2019-08-11T22:45:43+03:00

Кирилл Шушкин всегда хотел познакомиться с нападающим "Зенита", и его мечта была исполнена

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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба исполнил мечту своего неизлечимо больного фаната 22-летнего Кирилла Шушкина из Владимирской области. Юноша давно хотел лично познакомиться со спортсменом, но даже не ожидал, что заветное желание сбудется.

Дело в том, что у Кирилла прогрессирующее генетическое заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна. В надежде как-то воодушевить сына, его мама Наталья Шушкина рассказала о любви парня к футболу изданию "Такие дела".

После того, как история была опубликована, многие начали писать о ней в социальных сетях, прося футбольный клуб устроить Кириллу встречу с Дзюбой. Над этой же задачей начал работать фонд "МойМио", подопечным которого является Шушкин.

"В день выхода статьи мне еще до 9 утра отправили ссылку на нее человек пятнадцать", - рассказала менеджер социальных проектов “Зенита” Валерия Башук.

Сначала в руководстве ФК хотели записать видеообращение для Кирилла, но в итоге все вышло гораздо лучше. В субботу, 10 августа, семья Шукшина приехала в клуб за обещанными билетами, а на встречу им вышел сам Артем Дзюба. Футболист подарил Кириллу футболку с автографом и лично пригласил на матч. Парень был в восторге.

"Дзюба такой же, как и на фотках. Только похудел немного", - поделился он своими впечатлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU