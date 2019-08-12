ЦБ выпустил монеты, посвященные «Бременским музыкантам»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-12T12:23:51+03:00

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В этом году любимому советскому мультику «Бременские музыканты» исполняется 50 лет. В честь юбилея Центральный банк решил выпустить серию монет с изображением героев мультфильма. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Монеты относятся к серии «Российская (советская) мультипликация», а выполнены они в трех вариантах. Это, в первую очередь, серебряная монета номиналом в три рубля. Её тираж составит три тысячи экземпляров. Также банк выпустит два вида монет из недрагоценного металла стоимостью 25 рублей. Часть их них будут обычными, а часть – с цветным изображением. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

На монетах будет изображена команда Бременских музыкантов, поющих финальную песню.

Памятные монеты вышли в обращение уже сегодня, 12 августа. Они являются не только памятным сувениром, но и законным средством платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU