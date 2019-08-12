2019-08-12T12:23:51+03:00
Экономика

ЦБ выпустил монеты, посвященные «Бременским музыкантам»

Это подарок к юбилею известного мультфильма
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Центральный банк выпустит памятные монеты в честь юбилея "Бременских музыкантов"Центральный банк выпустит памятные монеты в честь юбилея "Бременских музыкантов"
Изменить размер текста:

В этом году любимому советскому мультику «Бременские музыканты» исполняется 50 лет. В честь юбилея Центральный банк решил выпустить серию монет с изображением героев мультфильма. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Монеты относятся к серии «Российская (советская) мультипликация», а выполнены они в трех вариантах. Это, в первую очередь, серебряная монета номиналом в три рубля. Её тираж составит три тысячи экземпляров. Также банк выпустит два вида монет из недрагоценного металла стоимостью 25 рублей. Часть их них будут обычными, а часть – с цветным изображением. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

На монетах будет изображена команда Бременских музыкантов, поющих финальную песню.

Памятные монеты вышли в обращение уже сегодня, 12 августа. Они являются не только памятным сувениром, но и законным средством платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Эксперты подсчитали долю среднего класса в регионах
Конца света не будет: Ученый прокомментировал приближение к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России
У москвича из загородного дома похитили бутылку вина за 160 тысяч рублей
"Хаббл" заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Муж женщины-дворника рассказал откуда взялся долг в 2 млрд рублей
"Это и пенальти, и красная карточка": Константин Кучаев высказался о разбитом лице одноклубника
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки
Женщина нашла в своем гараже свежую мумию
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту