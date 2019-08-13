На границе с Китаем задержали россиянку с 2 кг золота в кроссовках

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-13T08:07:57+03:00

Женщина привлекла к себе внимание сотрудников таможенного поста МАПП «Забайкальск» тем, что заметно нервничала

Изменить размер текста: A A

На российско-китайской границе задержали женщину, которая пыталась вывезти в КНР два килограмма золота в собственных кроссовках. Десять небольших слитков драгоценного металла общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей были спрятаны под стельками.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС) уточнили, что это произошло на таможенном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск». Отмечается, что ценный груз «в обуви выезжающей в Китай гражданки России» удалось обнаружить с помощью стационарного металлоискателя.

Причем предприимчивая путешественница сама себя выдала тем, что заметно нервничала перед началом таможенного контроля. Только из-за ее подозрительной нервозности сотрудники таможенного поста МАПП и решили провести тщательный досмотр.

Выяснилось, что золото досталось женщине по наследству, и она его собиралась продать в Китае. Слитки изготовлены кустарным способом, никаких проб на них не было. Документы, подтверждающие факт их изготовления или приобретения тоже отсутствовали.

Теперь обладательнице «золотых кроссовок» предстоит предстать перед судом: в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU