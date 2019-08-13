Владимир Гомельский: «Лидеры оппозиции лезут на рожон и подставляют людей»

СЕГОДНЯ 19:52 2019-08-13T19:52:22+03:00

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«Мне кажется, что лидеры оппозиции злоупотребляют своим влиянием на умы населения российского. На каждую акцию протеста можно было бы санкцию получить. Но они лезут на рожон и подставляют людей. Этого я не одобряю. Хотя считаю, что возможность высказать свое мнение должна быть у людей, - сообщил в интервью «КП» свое отношение к несанкционированным акциям телекомментатор Владимир Гомельский.

По мнению широко известного в мире спорта эксперта, организаторы таких митингов тем самым стараются привлечь к себе внимание.

Надо ли пресекать такие акции?

- С одной стороны, нет, но незнание закона не освобождает от отвественности, - отметил Владимир Гомельский. - С другой стороны, когда на акциях протеста страдают люди, которые оказались там совершенно случайно, хотелось бы больше гуманности со стороны органов правопорядка. Во всяком случае бить женщин нельзя даже людям в форме.

А молодежи эксперт советует хорошенько думать, прежде чем принимать участие в несанкционированных протестах.

- Зачем вы туда идете? Против чего вас призывают протестовать? Чего вы хотите добиться? В половине если не больше случаев окажется, что ваше участие в такой акции бессмысленно. Но наша российская традиция думать потом, когда по голове уже получили, - резюмирует Владимир Гомельский.

Напомним, в Москве 27 июля и 3 августа пошли несанкционированные митинги в поддержку общественным деятелям, которым было отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Поводом для отказа послужило недостаточное число собранных подписей. Кандидаты имели право обжаловать решение избиркомов в установленном законом порядке, но вместо этого они призвали москвичей выйти на несанкционированные митинги. Позже, 10 августа в столице прошел согласованный митинг оппозиции на проспекте Сахарова, собравший, по данным московского управления МВД России, около 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU