2019-08-14T01:08:56+03:00
В мире

Пожилой американец пять дней выживал благодаря кока-коле

Мужчина упал на собственной кухне и не мог подняться, под рукой оказалась лишь газировка
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожилой американец пять дней выживал благодаря кока-колеПожилой американец пять дней выживал благодаря кока-колеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США пожилой мужчина смог выжить благодаря кока-коле. Американец упал на собственной кухне в пригороде Вашингтона и был не в силах подняться. Кроме него в доме никого не было, и он пять дней пролежал на полу. Единственное до чего он смог дотянуться – газировка. Ею мужчина и спасался до тех пор, пока его не обнаружили, сообщает WUSA-TV.

Неладное заподозрила почтальон городского округа Арлингтон. Она обратила внимание, что письма, которые она приносит, никто не забирает. Тогда она спросила у соседей, все ли в порядке с пожилым мужчиной. После этого заволновались и они, вспомнив, что пенсионер давно не выходил из дома. Соседи вызвали полицию. Стражи порядка нашли мужчину лежащим на полу.

- Мы очень испугались и были в шоке, но были счастливы услышать, что у него была "Кока-Кола", благодаря которой он смог продержаться до прибытия помощи, - сказала журналистам соседка мужчины Кристен Бенстен. - Хотелось бы, чтобы мы узнали об этом раньше, чтобы мы могли помочь. Но мы, безусловно, будем поддерживать его в будущем.

Пожилого американца отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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