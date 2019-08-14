Компания, создающая белок из воздуха и электричества, добивается сотрудничества с Роскосмосом

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-14T08:47:54+03:00

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Ориентировочно через три года финская компания Solar Foods начнет промышленное производство белка из воды, электричества и воздуха. Первые эксперименты завершились удачно, создателям стартапа удалось получить образцы белка. Теперь изобретатели задумались о сотрудничестве с крупнейшими космическими агентствами. Речь в том числе идет о Роскосмосе и НАСА.

"Но с другой стороны, наша компания работает с бизнес-инкубаторе Европейского космического агентства и мы получаем от них гранты. Поэтому не можем откликнуться на все просьбы о сотрудничестве с другими агентствами", - отметил один из основателей компании Паси Вайникка РИА Новости.

В компании заверяют, что им подсилу создать любые объемы белка.Главной вопрос тут лишь во вкусовых предпочтениях потребителей, то есть самих космонавтов. Экспериментаторам важно знать насколько пища в космосе должна напоминать о доме.

Заметим, все исследования и передовые разработки сейчас ведутся с целью обеспечить людям полеты на Марс. Компания приступила к работе лишь несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU