2019-08-14T09:30:20+03:00
В мире

В США запретили брать в самолеты MacBook Pro из-за горючей батареи

Ранее по той же причине пассажирам запрещали Galaxy Note 7
Григорий ЛЕОРДА
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При всей горючести батареи Apple довольно мощные.При всей горючести батареи Apple довольно мощные.Фото: REUTERS
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Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на провоз ноутбуков MacBook Pro. Речь идет о моделях 2015-2017 годов, батареи которых могут возгораться.

О существующей уязвимости в компании Apple рассказали еще в июне. При этом управление гражданской авиации знает о том, что производители отзывали батареи. Модели в которых была произведена замена под запрет не попадут. Таким образом ведомство поддержало решение Европейского агентства авиационной безопасности. Заметим, с 2016 года авиакомпании запретили провозить Galaxy Note 7. Причина та же.

"Несмотря на то, что в салонах самолетов неоднократно возникали случаи перегрева и возгорания телефонов, ноутбуков и других устройств, пожар не распространялся. Пламя может быть потушено водой, а бортпроводники обучены, как с этим бороться", - сообщает "Yahoo Finance".

ИСТОЧНИК KP.RU

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