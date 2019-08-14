2019-08-14T22:48:25+03:00
Спорт

"Челси" выиграл первый тайм матча на Суперкубок УЕФА 1:0 у "Ливерпуля"

Первый гол в матче забил форвард лондонцев Оливье Жиру
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Оливье Жиру на 36-й минуте матча открыл счет в матче против "Ливерпуля".Оливье Жиру на 36-й минуте матча открыл счет в матче против "Ливерпуля".Фото: REUTERS
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В Стамбуле на стадионе "Бешикташ парк" завершился первый тайм матча на Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси". Победители Лиги Европы и Лиги Чемпионов прошлого сезона спорят за титул лучшей команды Старого Света на старте нового европейского сезона.

Первый тайм поединка прошел в крайне напряженной борьбе. И стартовые 45 минут поединка остались за командой Фрэнка Лэмпарда - лондонцы выиграли со счетом 1:0.

На 36-й минуте матча счет открыл мощным ударом низом форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру. Этот гол стал первым в истории лодонцев в официальных играх в эпоху Фрэнка Лэмпарда, нового главного тренера "Челси".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси". Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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