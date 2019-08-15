СЕГОДНЯ 03:38 2019-08-15T03:40:42+03:00

В Филадельфии при перестрелке пострадали семь полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На севере Филадельфии в США во время спецоперации по борьбе с наркотиками, как минимум семь полицейских получили ранения во время перестрелки. Один из них ранен в голову, пока о погибших не сообщается.

По данным телеканала Fox News, перестрелка велась около четырех часов и продолжается до сих пор. Ранения получили шесть сотрудников полиции. Их доставили в больницы. Их состояние стабильное. Еще несколько получили травмы не связанные с огнестрельными ранениями.

Стрелявший мужчина забаррикадировался в доме и отказывается выходить оттуда. Он продолжает вести стрельбу. Полицейские пытаются вести переговоры. На место прибыла команда спецназа.

- Офицеры пытаются связаться со стрелком. Умоляют его сдаться и избежать дальнейших травм, - сержант отделения полиции Филадельфии Эрик Грипп написал в Твиттере.

Нескольких подозреваемых заключили под стражу. Полицейские полагают, что стрелок может быть не один.

ИСТОЧНИК KP.RU