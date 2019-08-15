2019-08-15T13:13:08+03:00
Спорт

Зидан может покинуть "Реал Мадрид"

Французский специалист крайне огорчен трансферной политикой клуба
Дарья КРЫЛОВА
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Зинедин Зидан.Зинедин Зидан.Фото: REUTERS
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Зинедин Зидан имеет серьезные разногласия с президентом «Реал Мадрида» Флорентино Пересом касательно трансферной политики. Зидан задумывал серьезную перестройку в клубе, но многие из трансферов, которые ему были принципиально важны, в итоге так и не были достигнуты. Речь идет, прежде всего, о полузащитнике «Манчестера Юнайтед», Поле Погба.

В деле Погба, надо сказать, главное затруднение в трансфере было вызвано как раз английской стороной. Перес несколько раз сделал предложение по Погба, последовательно увеличивая цену в соответствии с требованиями «красных дьяволов», сам Погба в открытую заявлял о своем желании присоединиться к «сливочным», но «МЮ» на самом деле просто не собирались его продавать.

По информации The Independent, однако же, из всех остальных трансферов, сделанных этим летом, по-настоящему полезным команде Зидана может оказаться только Эден Азар, однако без усиления полузащиты, строго играющей на новую семерку «Реала», бельгиец может не оправдать надежд.

Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» так и не удалось получить, потому что Перес отказался платить требуемую сумму, предпочтя потратить деньги на Луку Йовича, который сразу же отправился в аренду в тот же клуб, из которого был куплен.

Как утверждает El Pais, отношения между наставником и президентом клуба близки к холодной войне, и, зная нрав Зидана, он вполне может принять решение вновь покинуть пост главного тренера мадридского клуба, как уже делал в мае 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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