2019-08-15T21:48:33+03:00
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министр обороны провел встречу с заокеанским коллегой
Григорий ЛЕОРДА
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Министр обороны Сергей Шойгу.Министр обороны Сергей Шойгу.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с венесуэльским коллегой генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом. Во время разговора было подписано соглашение о визитах боевых кораблей в порты дружественных государств.

"Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Владимир Падрино Лопес поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение Венесуэлы к участию в Армейских международных играх. С его слов, мероприятие продемонстрировала техническую мощь России. По его мнению, в этот год участников было особенно много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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