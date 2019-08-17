2019-08-17T03:12:59+03:00
Общество

Умер «Беспечный ездок» Питер Фонда

Голливудский актер Питер Фонда скончался в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Голливудский актер Питер Фонда. Фото: кадр из фильма «Беспечный ездок»Голливудский актер Питер Фонда. Фото: кадр из фильма «Беспечный ездок»
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В Лос-Анджелесе на 80-м году жизни скончался американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Питер Фонда – сын актера Генри Фонда, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда, прославившийся благодаря роли байкера по прозвищу «Капитан Америка» в фильме Денниса Хоппера «Беспечный ездок».

О смерти голливудской знаменитости сообщил журнал People со ссылкой на заявление его семьи. Родственники уточнили, что Питер Фонда около 11 часов утра (21:00 по московскому ) в пятницу, 16 августа, в окружении родных и близких.

Причиной смерти стала дыхательная недостаточность из-за рака легких.

Голливудский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет. Фото: кадр из фильма «Беспечный ездок»

Голливудский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет. Фото: кадр из фильма «Беспечный ездок»

СПРАВКА «КП»

Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус», дважды номинировался на «Оскар».

За свою карьеру в Голливуде он снялся в нескольких десятках кинофильмов, однако наибольшую известность и всемирную зрительскую любовь актер приобрел именно благодаря работе в ленте «Беспечный ездок» (1969 год), сценарий к которой написал вместе с Деннисом Хоппером и Терри Саузерном.

Беспечный ездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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