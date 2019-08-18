2019-08-18T13:27:02+03:00
Политика

Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности

Дмитрий Кулеба заявил, что за время независимости Киев смог создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дмитрий Кулеба заявил, что за время независимости, Киев смог создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективностиДмитрий Кулеба заявил, что за время независимости, Киев смог создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За 28 лет независимости Киев не смог создать «экономического чуда» и страна теряет признаки государственности — территорию и население. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отмечая тот факт, что украинцы массово мигрируют или умирают.

«За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».

По словам Кулеба, Украине удалось создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективности, а в целом «система хромает на обе ноги».

Однако постпред уверен, что «недопустимо медленно и невыразимо болезненно» Украина «всё равно движется вперед».

Ранее Кулеба сообщил о «колоссальных убытках» и потере политического влияния для Украины, в случае поставок газа из России по новому газопроводу «Северный поток - 2». Он заявил о необходимости Киеву заключить с Москвой договор о гарантированных поставках топлива через украинскую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Нино Бурджанадзе: выход Грузии из СНГ был ошибкой
Британию ждет нехватка лекарств, топлива и продовольствия в случае Brexit без сделки с ЕС
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских международных играх
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Шойгу: Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности
Крупный пожар уничтожил рынок во Франции
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Миочич стал четвертым спортсменом в истории UFC, дважды завоевавшим чемпионский пояс
ДТП с автобусом в Перми: восемь человек находятся в тяжелом состоянии
Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позоре» судейства
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, пострадали более 180 человек
Погода в Москве на 18 августа 2019 года: кратковременный дождь и +22
В США рассказали о преимуществах российского флота
Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321
За сутки в России потушили 53 лесных пожара
Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек
При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб, второй получил серьезные травмы
Депутат ВР заявил, что Украина «убивает» своё производство и научно-техническое будущее
Порошенко: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность»
Глава Минфина Аргентины подал в отставку из-за падения курса песо