Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-18T13:27:02+03:00

Дмитрий Кулеба заявил, что за время независимости, Киев смог создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективности Фото: REUTERS

Дмитрий Кулеба заявил, что за время независимости Киев смог создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективности

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За 28 лет независимости Киев не смог создать «экономического чуда» и страна теряет признаки государственности — территорию и население. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отмечая тот факт, что украинцы массово мигрируют или умирают.

«За 28 лет Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся её гражданами», — написал он в статье для издания «Зеркало недели».

По словам Кулеба, Украине удалось создать лишь небольшие «островки» политической и экономической эффективности, а в целом «система хромает на обе ноги».

Однако постпред уверен, что «недопустимо медленно и невыразимо болезненно» Украина «всё равно движется вперед».

Ранее Кулеба сообщил о «колоссальных убытках» и потере политического влияния для Украины, в случае поставок газа из России по новому газопроводу «Северный поток - 2». Он заявил о необходимости Киеву заключить с Москвой договор о гарантированных поставках топлива через украинскую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU