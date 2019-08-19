В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-19T18:29:43+03:00

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На юго-востоке Москвы обнаружено тело сына высокопоставленной чиновницы. Молодому человеку было 17 лет. Недавно он переехал в столицу из Владимирской области. Жил в студенческом общежитии.

Трагедия произошла 16 августа. Тело парня обнаружили его друзья возле дома на Рязанском проспекте, где в тот день отдыхала компания. Приятели погибшего признались, что в тот день они употребляли наркотики.

Как пишет mk.ru, поведение молодого человека друзья назвали «неадекватным». С их слов он бегал по комнате и что-то кричал, пытался раздеться. Последний раз живым его видели, когда студент закрылся в комнате. Приятели вызвали ему «скорую». Но когда бригада фельдшеров приехала, парень уже был мертв, его тело нашли под балконом квартиры.

Имя чиновницы, чей сын погиб, в СМИ не называют. Однако, друзья студента говорят, что парень страдал от гиперопеки родителей. Мама очень переживала, как живет сын в другом городе, потому звонила парню «по пять раз в день».

ИСТОЧНИК KP.RU