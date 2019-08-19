Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-19T19:00:34+03:00

Чемпион мира Шюррле выйдет с первых минут на поле в составе "Спартака" на этот матч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В стартовом составе "Спартака" на игру против ЦСКА в 6 туре чемпионата России по футболу есть немало интересного. На скамейке запасных оказался дерзкий новичок Мирзов, в старте - все главные новички команды Тил, Шюррле, Ларссон.

В целом же, стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА выглядит следующим образом: Максименко - Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Зобнин - З.Бакаев, Шюррле, Тил - Ларссон.

Запасные Спартака на игру против ЦСКА: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Баду, Жано, С.Бакаев, Мелкадзе, Ташаев, Мельгарехо, Мирзов.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU