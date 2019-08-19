2019-08-19T21:42:50+03:00
Спорт

Опубликовано видео гола Самюэля Жиго в матче Спартак - ЦСКА

Удар французского защитника стал первым точным в игре на стадионе "Открытие Арена" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Самюэль Жиго забил гол в ворота ЦСКА.Самюэль Жиго забил гол в ворота ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет. В начале второго тайма на 59-й минуте точный удар головой по воротам Игоря Акинфеева нанес защитник "Спартака" Самюэль Жиго.

- Контратаку красно-белых разогнал Бакаев, передача налево на Шюррле и навес в штрафную на подключившегося Жиго, - так описала пресс-служба "Спартака" гол французского футболиста в ворота Акинфеева.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка 6 тура чемпионата России по футболу Спартак - ЦСКА. Матч стартовал в 20:00 по московскому времени. Последняя игра этих команд в первенстве страны прошла весной этого года на "Открытие Арене". И тогда победу одержали столичные армейцы со счетом 2:0.

Спартак - ЦСКА. 1:0. Самюэль Жиго, Российская Премьер-Лига, 6 тур 19.08.2019.Жиго открывает счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU

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