Задания ЕГЭ изменятся в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-20T13:06:33+03:00

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В 2020 году в задания Единого государственно экзамена (ЕГЭ) будут внесены правки. Они коснуться разных предметов, однако будут минимальны. Так, например в ЕГЭ по физике вместо пяти станет шесть вопросов с развернутым ответом. Кроме того появятся заданиями с несколькими правильными ответами, а сколько вариантов будут правильными, определить предстоит самим школьникам.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий. В на экзамене по обществознанию заменят два вопроса: вместо эссе выпускникам предложат объяснить идею автора приведенного текста, а вместо простого плана по заданной теме ученикам придется составить расширенный план с несколькими подпунктами, пишет «Российская газета».

Больше всего изменений будет в экзамене по китайскому языку. В разделе «Аудирование» будет изменен формат заданий, в разделе «Чтение» число вопросов уменьшится, а в разделе «Письмо» заданий, наоборот, станет больше, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU