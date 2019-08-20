Рогозину показали осетинского робота, танцующего лезгинку

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-20T13:29:02+03:00

На молодежный образовательный форум глава «Роскосмоса» приехал в футболке с изображением робота Федора, которыq отправится в космос

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Роботу Федору придется потесниться. Сердца пользователей Youtube и, возможно, даже местечко на футболке гендиректора «Роскосмаса» займет робот-танцор из Осетии. «Машину» с именем Хажби представили Дмитрию Рогозину на фестивале «Машук» в Пятигорске. Его разработала студии Fab Lab.

Ростом Хажби будет поменьше Федора, но в танце роботу-космонавту с ним не сравниться. "Осетинец" носит папаху и резво танцует лезгинку. На ролике, который появился в Youtube девушке из команды изобретателей даже пришлось страховать Хажби, чтобы танцор не упал с пьедестала.

Федор, изображение которого было на футболке главы «Роскосмоса» в день визита на форум, тоже умеет немало. Робот отжимается, стреляет, водит УАЗик. Главное его предназначение - спасение людей, Федор предназначен для работы на территориях с химическим и радиационным заражением, куда людям просто не сунуться.

Рогозину показали робота, танцующего лезгинку.

ИСТОЧНИК KP.RU