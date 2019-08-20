СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-20T16:33:25+03:00

В России после сбоя вновь заработали две станции, которые отслеживают уровень радиации Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее стало известно о том, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово прекратили передавать данные после инцидента на полигоне под Северодвинском

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Секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласина Зербо сообщила, что в РФ после сбоя восстановили работу две станции, которые отслеживают уровень радиации в атмосфере.

Ранее стало известно о том, что радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово прекратили передавать данные после инцидента на полигоне под Северодвинском.

Таким образом, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) полностью возобновили работу в РФ.

Напомним, об инциденте на полигоне в Архангельской области стало известно 8 августа. В результате инцидента погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ.

В день ЧП власти Северодвинска и Росгидромет сообщили, что радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался, пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске. Президент также подчеркнул, что люди, которые погибли и выполняли важнейшую функцию во время инцидента, будут представлены к наградам.

ИСТОЧНИК KP.RU