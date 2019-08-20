2019-08-20T16:39:48+03:00
Общество

Мобильный интернет МегаФона самый быстрый

К такому выводу пришел аналитический центр iPhones.ru
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Чей мобильный интернет самый шустрый? Ответ нашел сайт iPhones.ru, опубликовавший исследование «Какой оператор оказался лучшим в России. Огромный отрыв». Оказалось, что и по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных бесспорное лидерство за МегаФоном.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция iPhones.ru разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

«МегаФон с отрывом подтвердил свое заявление о самом быстром мобильном интернете в России. Добавить нечего», - отмечается в исследовании.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч обладателей смартфонов со всей страны.

Ранее, в июле 2019 года МегаФон получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Это произошло уже третий год подряд! Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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