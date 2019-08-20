Рособрнадзор исключил запрет на использование смартфонов в школах
В Рособрнадзоре разъяснили идею об ограничении использования телефонов детьми в школах.
- Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы она давала хорошее, качественное образование, - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Ранее специально созданная группа экспертов разослала в регионы методические рекомендации по правилам использования телефонов в школах, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным ВЦИОМ более 60% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школе. При этом поддержка идеи запрета за последний год снизилась на 6%. К слову, больше всего идею запрета поддерживает женской аудитория (70%). Чаще "за" высказываются россияне в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%), родители, у детей которых нет мобильных телефонов (84%).
ИСТОЧНИК KP.RU