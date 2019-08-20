В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-20T19:19:58+03:00

Мужчина три с половиной часа не выпускал людей из салона

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Мужчина, представившийся офицером полиции, захватил в Рио-де-Жанейро автобус с пассажирами. В салоне находилось 37 человек. Захватчик разлил на полу бензин и угрожал поджечь автобус, если кто-то из пассажиров попытается оказать сопротивление. Он держал людей в салоне около трех с половиной часов.

- Захват автобуса произошел в 5:25 на мосту, соединяющем пригород Сан-Гонсалу с центром города Рио-де-Жанейро, - сообщает Globo News.

Вскоре к месту прибыли сотрудники полиции. В результате переговоров им удалось освободить шесть человек. Вскоре правоохранители уговорили террориста выйти из автобуса. Он сразу же был ранен снайпером. Оружие, которым он угрожал людям, оказалось ненастоящим.

Мужчину задержали. Информация о том, что захватчик является офицером полиции, не подтвердилась. Пострадавших среди пассажиров захваченного автобуса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU