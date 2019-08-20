2019-08-20T19:19:58+03:00
Происшествия

В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами

Мужчина три с половиной часа не выпускал людей из салона
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчина, представившийся офицером полиции, захватил в Рио-де-Жанейро автобус с пассажирами. В салоне находилось 37 человек. Захватчик разлил на полу бензин и угрожал поджечь автобус, если кто-то из пассажиров попытается оказать сопротивление. Он держал людей в салоне около трех с половиной часов.

- Захват автобуса произошел в 5:25 на мосту, соединяющем пригород Сан-Гонсалу с центром города Рио-де-Жанейро, - сообщает Globo News.

Вскоре к месту прибыли сотрудники полиции. В результате переговоров им удалось освободить шесть человек. Вскоре правоохранители уговорили террориста выйти из автобуса. Он сразу же был ранен снайпером. Оружие, которым он угрожал людям, оказалось ненастоящим.

Мужчину задержали. Информация о том, что захватчик является офицером полиции, не подтвердилась. Пострадавших среди пассажиров захваченного автобуса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
МВД приступило к профилактическим работам перед началом учебного года
РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца
СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян
Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке
"Медработники недовольны зарплатой": Путин озвучил главные проблемы здравоохранения РФ
Лавров заявил, что США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД
Рособрнадзор исключил запрет на использование смартфонов в школах
Руководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего Путина
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку
Мобильный интернет МегаФона самый быстрый
В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку
Туристам из Франции грозит тюрьма за попытку вынести с пляжа песок
В России после сбоя вновь заработали две станции, которые отслеживают уровень радиации
Украина хочет выплачивать награду разоблачителям коррупции
Площадь лесных пожаров на Канарских островах достигла 12 тысяч гекторов
Привычка отдыхать от работы в смартфоне еще сильнее утомляет мозг
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы
Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси
Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают
В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами