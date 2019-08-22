Дуэйн Джонсон стал самым высокоплачиваемым актером по версии Forbes
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Его возглавил Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала». Половину оставшихся из «десятки» мест заняли исполнители ролей «Мстителях». Речь идет о Крисе Хемсворте, Брэдли Купере, Поле Радде и Роберте Дауни-младшем.
Согласно данным журнала, «Скала» за год, начиная с 1 июня 2018 года, заработал 89,4 миллиона долларов. На втором месте оказался Крис Хемсворт, сыгравший Тора в «Мстителях», с годовым доходом в 76,4 миллионов долларов. Замыкает тройку его коллега по съемочной площадке Роберт Дауни-младший. Доход «Железного человека» составил 66 мииллионов долларов в год. На четвертом месте индийский актер Акшай Кумар с 65 миллионами, заработанными за год. На пятом месте - Джеки Чан с доходом 58 миллионов доларов.
В топ-10 также вошли Брэдли Купер - 57 миллионов долларов в год и шестое место. Седьмое - Адам Сэндлер и тоже 57 миллионов. Крис Эванс расположился на восьмом месте, заработав 43,5 миллиона долларов. Пол Радд с доходом в 41 миллион долларов занял девятое место, а десятое досталось Уиллу Смиту с доходом 35 миллионов долларов в год.
1. Дуэйн Джонсон - $89,4 млн.
2. Крис Хемсворт - $76,4 млн.
3. Роберт Дауни-младший - $66 млн.
4. Акшай Кумар - $65 млн.
5. Джеки Чан - $58 млн.
6. Брэдли Купер - $57 млн.
6. Адам Сэндлер - $57 млн.
8. Крис Эванс - $43,5 млн.
9. Пол Радд - $41 млн.
10. Уилл Смит - $35 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU