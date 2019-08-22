Дуэйн Джонсон стал самым высокоплачиваемым актером по версии Forbes

СЕГОДНЯ 00:23 2019-08-22T00:23:36+03:00

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Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Его возглавил Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала». Половину оставшихся из «десятки» мест заняли исполнители ролей «Мстителях». Речь идет о Крисе Хемсворте, Брэдли Купере, Поле Радде и Роберте Дауни-младшем.

Согласно данным журнала, «Скала» за год, начиная с 1 июня 2018 года, заработал 89,4 миллиона долларов. На втором месте оказался Крис Хемсворт, сыгравший Тора в «Мстителях», с годовым доходом в 76,4 миллионов долларов. Замыкает тройку его коллега по съемочной площадке Роберт Дауни-младший. Доход «Железного человека» составил 66 мииллионов долларов в год. На четвертом месте индийский актер Акшай Кумар с 65 миллионами, заработанными за год. На пятом месте - Джеки Чан с доходом 58 миллионов доларов.

В топ-10 также вошли Брэдли Купер - 57 миллионов долларов в год и шестое место. Седьмое - Адам Сэндлер и тоже 57 миллионов. Крис Эванс расположился на восьмом месте, заработав 43,5 миллиона долларов. Пол Радд с доходом в 41 миллион долларов занял девятое место, а десятое досталось Уиллу Смиту с доходом 35 миллионов долларов в год.

1. Дуэйн Джонсон - $89,4 млн.

2. Крис Хемсворт - $76,4 млн.

3. Роберт Дауни-младший - $66 млн.

4. Акшай Кумар - $65 млн.

5. Джеки Чан - $58 млн.

6. Брэдли Купер - $57 млн.

6. Адам Сэндлер - $57 млн.

8. Крис Эванс - $43,5 млн.

9. Пол Радд - $41 млн.

10. Уилл Смит - $35 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU