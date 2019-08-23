2019-08-23T03:23:49+03:00
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании больше 200 детей

Полиция полагает, что врач надругался над несовершеннолетними, пока те были под анестезией
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании больше 200 детейВо Франции хирурга заподозрили в изнасиловании больше 200 детей
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Во Франции сотрудники местной полиции заподозрили 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в изнасиловании несовершеннолетних пациентов. Примечательно, что в этот момент они находились под анестезией. Следователи полагают, что жертвами доктора стали минимум 250 маленьких детей и подростков.

- Маньяка в белом халате арестовали в 2017 году. Помимо всего прочего ему вменяется надругательство над еще двумя пациентками больницы - девочками шести и четырнадцати лет, - пишет The Times.

Отмечается, что хирург -маньяк вел дневник, в котором подробно описывал свои преступления. Специалисты думают, что врачу нравилось прокручивать в голове воспоминания об изнасиловании. Перед судом мужчина предстанет зимой этого года. Скорее всего, дело о хирурге - педофиле станет самым громким за всю современную историю Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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