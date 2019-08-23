2019-08-23T07:06:07+03:00
В мире

В Британии береговая охрана спасла около 50 беженцев, переплывших Ла-Манш

Они на резиновых лодках хотели добраться из Франции в Соединенное Королевство
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Британии береговая охрана спасла около 50 беженцев, переплывших Ла-МаншВ Британии береговая охрана спасла около 50 беженцев, переплывших Ла-МаншФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Британии пограничники совместно с береговой охраной спасли жизни около 50 беженцев, которые пытались незаконно попасть в Соединенное Королевство из Франции. Эмигранты на резиновых лодках переплыли пролив Ла-Манш.

Очевидцы сообщили, что нелегалов с лодок доставали у юго-восточного побережья страны рядом с береговыми городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай. Как передает телеканал Sky News, в береговой охране подтвердили инцидент. Они также отметили, что к месту были направлены несколько спасательных вертолетов и сотрудники полиции.

Также отмечается, что только за первые семь месяцев текущего года в Британию таким образом попытались попасть больше 1,2 тысяч нелегалов. Около трети задержали французские пограничники, остальным удалось доплыть до Великобритании, где они были пойманы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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