Умер Виктор Власов, актер театра и кино

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-23T09:37:04+03:00

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В четверг, 22 августа, в возрасте 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов. Об этом сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского, в котором знаменитый актер прослужил 40 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год», - говорится в сообщении на сайте театра.

В Московском академическом театре также сообщили, что прощение со знаменитым актером состоится в субботу, 24 августа, в Храме Вознесения Господня. Кремация заслуженного артиста России пройдет на Хованском кладбище.

Виктор Власов окончил ГИТИС в 1974 году. После чего стал актером Театра им. Маяковского, где проработал там до 2014 года. Он играл в спектаклях таких спектаклях как «Ревизор», «Иван-царевич», «Беседы с Сократом», «Женитьба». Артист также известен по фильмам «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев».

ИСТОЧНИК KP.RU