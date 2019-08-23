2019-08-23T13:00:03+03:00
Спорт

Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА

По итогам розыгрыша квалификационных туров Лиги Чемпионов и Лиги Европы Португалия сократила разрыв с Россией на 0,3 очка
Дарья КРЫЛОВА
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Брага. Игрок "Браги" Рикарду Орта радуется забитому голу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Брага" (Брага, Португалия) и "Спартак" (Москва, Россия). EPA/HUGO DELGADO/ТАССБрага. Игрок "Браги" Рикарду Орта радуется забитому голу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Брага" (Брага, Португалия) и "Спартак" (Москва, Россия). EPA/HUGO DELGADO/ТАСС
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Текущая неделя ознаменовалась проигрышами российских команди и успехами клубов из чемпионата Португалии.

«Краснодар», обыгравший «Порту», потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» (0:4) в квалификационном туре Лиги Чемпионов. А московский «Спартак» не смог одержать победу над «Брагой», проиграв с минимальным счетом (0:1).

По итогам этих матчей Португалия поднялась на седьмую строчку, набрав 41,649 баллов. А Россия не сдвинулась с шестого места, оставшись с 42,716 баллами.

Разрыв между седьмым и шестым местом в таблице УЕФА сократился на 0,3 очка. В случае если по завершении квалификационного туров Лиги Европы и Лиги Чемпионов Португалия наберет достаточно очков, чтобы подняться на шестое место, она сможет заявить на каждый из турниров УЕФА не по две, а по три команды из своего чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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