2019-08-23T19:52:06+03:00
Звезды

Умер режиссер Михаил Ведышев, автор фильма «Кому на Руси жить»

Кинематографист Михаил Ведышев скончался на 65-ом году жизни
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Причина смерти кинематографиста не сообщается. Фото: «Кинопоиск»Причина смерти кинематографиста не сообщается. Фото: «Кинопоиск»
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Умер Михаил Ведышев, режиссер-постановщик, член Союза кинематографистов России. Ему было 64 года. Причина смерти кинематографиста не сообщается.

"22 августа на 65-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Ведышева Михаила Васильевича" - говорится на сайте Союза.

Ведышев родился 27 июня 1955 года, окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник", а также режиссерский факультет ВГИК и мастерскую Марлена Хуциева. Свою режиссерскую карьеру он начал в 30 лет, сняв в 1985 году картину "Сделка". Известность пришла к киноделу через 4 года, после выхода срежиссированного им фильма "Кому на Руси жить хорошо". Среди его лент: «Бурса», «Бурсаки», «Странник» - хорошо знакомые отечественному зрителю.

Прощание с режиссером пройдет в 10:30 26 августа в траурном зале больницы № 1 в Москве (Волоколамское шоссе, д. 63, стр. 8).

ИСТОЧНИК KP.RU

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