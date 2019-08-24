Иран сообщил об успешном испытании новой ракеты

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-24T13:03:12+03:00

В Тегеране заявили, что страна идет по «бесконечному пути по наращиванию своей мощи» Фото: REUTERS

Командующий КСИР заявил, что Тегеран идет по «бесконечному пути по наращиванию своей мощи»

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В пятницу, 23 августа, Иран провел успешное испытание новой ракеты собственного производства. Об этом сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами.

«Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации», - передает агентство Tasnim слова командующего элитной частью вооруженных сил Ирана, который не уточнил, идёт ли речь о баллистической ракете.

В своей речи генерал подчеркнул ключевую роль Тегерана в обеспечении региональной стабильности и безопасности Персидского залива, которая «находится в руках Ирана».

Напомним, 22 августа, Тегеран представил мобильную систему противоракетной обороны собственного производства «Бавар-373», которая, по словам президента Исламского Республики Хасана Роухани, является доказательством способности иранское ВПК успешно работать даже в условиях санкций Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU