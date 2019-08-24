Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о том, что недопущенная на рейс пассажирка летела на похороны

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-24T18:04:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская авиакомпания "Победа" призвала СМИ и пользователей социальных сетей отказаться от проявлений "потребительского терроризма" и "ловли хайпа", опираясь лишь на достоверную официальную информацию. Такой комментарий от перевозчика последовал после того, как его раскритиковали за отказ пустить на борт опоздавшую пассажирку рейса Москва-Чебоксары.

Инцидент произошел в среду, 21 августа. Ручная кладь Валентины Лисечко значительно превышала разрешенные габариты, к тому же пассажирка опоздала на посадку на три минуты, когда все автобусы уже были отправлены на удаленную стоянку. Еще через пять минут она сообщила представителям компании, что готова выполнить правила и выложить часть вещей, но досадить опоздавшего пассажира без задержки рейса было уже невозможно.

При попытке попасть на борт, Лисечко заявила, будто летит в Чебоксары на похороны, но эта информация позже была опровергнута ей же самой. СМИ этот факт полностью проигнорировали.

"Победа" настоятельно обращает внимание на то, что все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия Договора перевозки", - говорится в пресс-релизе компании.

Авиаперевозчик подчеркнул, что при бронировании билета и перед вылетом клиентам напоминают о допустимых размерах ручной клади, и свыше 70% пассажиров хватает этой нормы - они даже не покупают дополнительное багажное место.

ИСТОЧНИК KP.RU