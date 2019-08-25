2019-08-25T08:03:57+03:00
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столице температура в ночные часы может опуститься до +5 градусов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Синоптики предупредили о резком похолодании в МосквеСиноптики предупредили о резком похолодании в МосквеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание: уже со среды, 28 августа, столбики термометров в столице не поднимутся выше +20 градусов, а к вечеру того же дня воздух остынет до +8.. +6 градусов.

Как обещают специалисты центра «Фобос», понедельник и вторник последней недели лета в столице будет еще теплым: днем 26 и 27 августа температура воздуха будет составлять +21.. +23 градуса тепла. Однако в среду, 28 августа, в Москву придет скандинавский антициклон, который принесёт сухую, но холодную погоду. Температуру ночью опустится до +6 градусов, а днем будет не выше +15.. +17. На следующий день ночью ожидает +5 и около около +16…+18 после полудня.

Синоптики также предупреждают об утренних заморозках во второй половине недели на востоке Московской области.

Напомним, в конце июля в столицу также пришел антициклон. Ночью температура воздуха опускалась до +5… +10 градусов, дневная температура была в районе +11… +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России