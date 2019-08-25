Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-25T08:03:57+03:00

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столице температура в ночные часы может опуститься до +5 градусов

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По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание: уже со среды, 28 августа, столбики термометров в столице не поднимутся выше +20 градусов, а к вечеру того же дня воздух остынет до +8.. +6 градусов.

Как обещают специалисты центра «Фобос», понедельник и вторник последней недели лета в столице будет еще теплым: днем 26 и 27 августа температура воздуха будет составлять +21.. +23 градуса тепла. Однако в среду, 28 августа, в Москву придет скандинавский антициклон, который принесёт сухую, но холодную погоду. Температуру ночью опустится до +6 градусов, а днем будет не выше +15.. +17. На следующий день ночью ожидает +5 и около около +16…+18 после полудня.

Синоптики также предупреждают об утренних заморозках во второй половине недели на востоке Московской области.

Напомним, в конце июля в столицу также пришел антициклон. Ночью температура воздуха опускалась до +5… +10 градусов, дневная температура была в районе +11… +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU