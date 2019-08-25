2019-08-25T15:46:08+03:00
Спорт

Серхио Рамос прокомментировал слухи о трансфере Неймара в «Реал»

Капитан «сливочных» считает все происходящее неуважением к игроку и к его клубу
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
За «королевский» клуб Рамос выступает с 2005 годаЗа «королевский» клуб Рамос выступает с 2005 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В связи с участившимися слухами вокруг возможного перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал Мадрид», Серхио Рамос, дал комментарий. Его слова приводит испанская Marca:

«Неймар — топовый футболист, входящий в тройку лучших в мире. И говорить о его возможном трансфере — это неуважение к «ПСЖ. Такие слухи были и будут вокруг «Реала, особенно до окончания срока трансферных окон, однако игроки должны к ним относиться спокойно». — заявил Серхио Рамос.

Кроме того, капитан «Реала» выразил желание, чтобы второй голкипер команды, Кейлор Навас, все-таки остался в клубе и почаще попадал в основной состав.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители «Реал Мадрида», как и официальные лица «Барселоны», прибыли в Париж для переговоров о трансфере Неймара. При этом сам футболист намерен вернуться в «Барселону», однако готов рассмотреть вариант с «Реалом», чтобы покинуть «ПСЖ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше
Первый президент Украины назвал бессмысленной старую редакцию гимна
Команда OG стала чемпионом The International 2019 по Dota 2, заработав 15 миллионов долларов
"Вы что, с ума сошли?": В театре опровергли госпитализацию Меньшикова
Огонь полностью уничтожил храм Московского патриархата в Кривом роге
Медики рассказали о первых симптомах рака поджелудочной железы
Неизвестный украл из коттеджа пенсионера в Москве свыше 14 млн рублей
Зеленский заявил, что украинские казаки брали крепость Дюнкерк
Трамп cообщил, что ведется работа над включением России в G7
Власти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФ
Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский разбился в ДТП на каршеринговом автомобиле
Депутат Рады заявил, что при помощи Порошенко США управляли Украиной
Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста
В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей жителей Тулуна найдены признаки монтажа
"Он никогда не кричал, ни в чем мне не отказывал": Жительница ОАЭ разводиться с мужем-каблуком
Патрис Эвра подшутил над Рио Фердинандом в Инстаграмме
Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7
Лидеры G7 выступили за усиление координации с Москвой
Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»
Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца