Серхио Рамос прокомментировал слухи о трансфере Неймара в «Реал»
В связи с участившимися слухами вокруг возможного перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал Мадрид», Серхио Рамос, дал комментарий. Его слова приводит испанская Marca:
«Неймар — топовый футболист, входящий в тройку лучших в мире. И говорить о его возможном трансфере — это неуважение к «ПСЖ. Такие слухи были и будут вокруг «Реала, особенно до окончания срока трансферных окон, однако игроки должны к ним относиться спокойно». — заявил Серхио Рамос.
Кроме того, капитан «Реала» выразил желание, чтобы второй голкипер команды, Кейлор Навас, все-таки остался в клубе и почаще попадал в основной состав.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители «Реал Мадрида», как и официальные лица «Барселоны», прибыли в Париж для переговоров о трансфере Неймара. При этом сам футболист намерен вернуться в «Барселону», однако готов рассмотреть вариант с «Реалом», чтобы покинуть «ПСЖ».
ИСТОЧНИК KP.RU