Серхио Рамос прокомментировал слухи о трансфере Неймара в «Реал»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-25T15:46:08+03:00

Капитан «сливочных» считает все происходящее неуважением к игроку и к его клубу

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В связи с участившимися слухами вокруг возможного перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал Мадрид», Серхио Рамос, дал комментарий. Его слова приводит испанская Marca:

«Неймар — топовый футболист, входящий в тройку лучших в мире. И говорить о его возможном трансфере — это неуважение к «ПСЖ. Такие слухи были и будут вокруг «Реала, особенно до окончания срока трансферных окон, однако игроки должны к ним относиться спокойно». — заявил Серхио Рамос.

Кроме того, капитан «Реала» выразил желание, чтобы второй голкипер команды, Кейлор Навас, все-таки остался в клубе и почаще попадал в основной состав.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители «Реал Мадрида», как и официальные лица «Барселоны», прибыли в Париж для переговоров о трансфере Неймара. При этом сам футболист намерен вернуться в «Барселону», однако готов рассмотреть вариант с «Реалом», чтобы покинуть «ПСЖ».

ИСТОЧНИК KP.RU